Новости. Общество

Пациентки новокузнецкого роддома заявили, что врачи обвиняли их в неумении рожать

112: врачи новокузнецкого роддома хамили пациенткам и ставили неверные диагнозы
Shutterstock

После гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка женщины, ранее рожавшие в медицинском учреждении, обвинили персонал в грубости и жестоком обращении. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам нескольких женщин, рожавших в этом учреждении, в конце 2024 — начале 2025 года имели место случаи, когда врачи обвиняли рожениц в «неумении рожать», грубили и пренебрегали состоянием пациентов.

Одной из матерей, по ее утверждению, было отказано в кесаревом сечении при низкой плацентации, что, по ее мнению, привело к гибели ребенка. Другие женщины сообщают о родовых травмах у младенцев, включая переломы.

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей, очень жаль что в больницах работают на столько бессердечные люди», — поделилась одна из бывших пациенток.

Девять младенцев погибли в родильном доме №1 в Новокузнецке во время новогодних каникул. По заявлению главного врача, роддом прекратил прием рожениц в связи с «неприятной эпидемиологической ситуацией», пациентки направлены во второй роддом.

Ранее министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме.

