В «Авиапарке» заявили о безопасности сеток для отпугивания птиц

ТЦ «Авиапарк»: попадающие в сетку птицы остаются целы и невредимы
Все птицы, попадающие в защитные сетки торгового центра «Авиапарк», остаются живыми и не получают травм. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный Telegram-канале ТЦ.

Как уточнили в «Авиапарке», установка сеток вызвана необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Так, действующие нормы обязывают торговые объекты предотвращать проникновение птиц, грызунов и насекомых на территорию, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

«Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц. Сетки, которые мы установили, – это один из наиболее щадящих методов. Все птицы остаются живы и невредимы. Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю», – говорится в сообщении.

При этом администрация торгового центра признала, что визуально сетки могут вызывать у посетителей дискомфорт и восприниматься как негуманный метод. В связи с этим «Авиапарк» намерен изучить альтернативные технологии отпугивания птиц, которые будут менее заметны, но сохранят эффективность и безопасность для животных.
 
