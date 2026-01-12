В Архангельской области отчим несколько месяцев истязал детей сожительницы

В Архангельской области будут судить мужчину за избиение детей сожительницы

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины, его обвиняют в избиении малолетних дочери и сына своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый пять месяцев избивал малолетних детей сожительницы. Будучи пьяным отчим на почве личной неприязни, наносил мальчику и девочке побои. О происходящем в правоохранительные органы сообщила мать пострадавших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования в отношении 47-летнего фигуранта направлены в суд, ему может грозить до года ограничения свободы.

До этого в Благовещенске мать избивала детей, чтобы отомстить мужу. Женщина из-за личных конфликтов и ревности к супругу систематически издевалась над своими годовалым и трехлетним сыновьями. Издевательства над детьми обвиняемая снимала на видео и отправляла ролики их отцу, который работал в другом городе. Несовершеннолетних из семьи изъяли. Приговором суда фигурантка назначена наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Ранее в Подмосковье иностранец пойдет под суд за избиение пятимесячной дочери.