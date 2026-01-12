Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Архангельской области отчим несколько месяцев истязал детей сожительницы

В Архангельской области будут судить мужчину за избиение детей сожительницы
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины, его обвиняют в избиении малолетних дочери и сына своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый пять месяцев избивал малолетних детей сожительницы. Будучи пьяным отчим на почве личной неприязни, наносил мальчику и девочке побои. О происходящем в правоохранительные органы сообщила мать пострадавших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования в отношении 47-летнего фигуранта направлены в суд, ему может грозить до года ограничения свободы.

До этого в Благовещенске мать избивала детей, чтобы отомстить мужу. Женщина из-за личных конфликтов и ревности к супругу систематически издевалась над своими годовалым и трехлетним сыновьями. Издевательства над детьми обвиняемая снимала на видео и отправляла ролики их отцу, который работал в другом городе. Несовершеннолетних из семьи изъяли. Приговором суда фигурантка назначена наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Ранее в Подмосковье иностранец пойдет под суд за избиение пятимесячной дочери.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601687_rnd_7",
    "video_id": "record::caafe250-1428-4f3d-9336-8d7873405101"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+