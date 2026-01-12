Размер шрифта
«Интервидение-2025» подтвердило востребованность российских культурных проектов

Трансляцию конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей со всего мира
Сергей Бобылев/РИА Новости

Финал музыкального конкурса «Интервидение», прошедший 20 сентября 2025 года в Москве, стал одним из самых масштабных международных событий минувшего года и показал растущую популярность российских культурных инициатив. Эксперты и официальные лица сошлись во мнении, что мероприятие продемонстрировало, что отечественные культурные проекты востребованы, влияют на глобальную повестку и объединяют аудиторию по всему миру.

В частности, глава МИД России Сергей Лавров в эфире «Первого канала» обратил внимание на интерес западных СМИ к проекту, отметив, что «Интервидение» стало точкой притяжения для тех, кто следит за современными достижениями многонационального и трансконтинентального искусства.

В финальном шоу приняли участие артисты из 23 государств. Его ведущими стали артисты и медийные лица международного уровня — Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина, китайский телеведущий Мэн Лэй и индийская актриса Стэфи Патель.

Многие участники исполняли номера на родных языках с использованием национальных мотивов и ритмов, благодаря чему площадка стала своеобразным музыкальным атласом. Член Общественной палаты России Армен Гаспарян, подчеркнул, что «Интервидение» показало широту музыкальных культур разных стран.

Показательно, что за сутки до начала шоу все билеты были полностью распроданы.

Трансляция финала прошла в эфире Первого канала и на платформе VK Видео, обеспечив международный охват. По данным организаторов, конкурс посмотрели около 4 млрд зрителей по всему миру.

О растущей популярности проекта свидетельствуют и данные статистики. Ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев ранее сообщил, что слово «Интервидение» стало одним из самых популярных в русском языке в 2025 году.
 
