Пьяная россиянка разбила стекло в машине скорой и угрожала водителю

В Приморье женщина напала на бригаду скорой помощи и повредила автомобиль

В Уссурийске пьяная женщина напала на бригаду скорой помощи и разбила стекло в автомобиле, пытаясь выяснить, к кому приехали медики. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Ушакова. По версии правоохранителей, 50-летняя местная жительница подошла к водителю автомобиля скорой медицинской помощи и стала выяснять, к кому приехала бригада.

Получив отказ она разбила стекло в машине, водитель вызвал полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, дебоширка задержана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пьяная пациентка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера по дороге в больницу. Дебоширка несколько раз ударила медика кулаком по голове. Полицейские задержали нападавшую, пострадавшему фельдшеру потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Петербурге наркоманка отпинала фельдшера скорой помощи.