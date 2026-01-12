Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Пьяная россиянка разбила стекло в машине скорой и угрожала водителю

В Приморье женщина напала на бригаду скорой помощи и повредила автомобиль
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Уссурийске пьяная женщина напала на бригаду скорой помощи и разбила стекло в автомобиле, пытаясь выяснить, к кому приехали медики. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Ушакова. По версии правоохранителей, 50-летняя местная жительница подошла к водителю автомобиля скорой медицинской помощи и стала выяснять, к кому приехала бригада.

Получив отказ она разбила стекло в машине, водитель вызвал полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, дебоширка задержана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге пьяная пациентка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера по дороге в больницу. Дебоширка несколько раз ударила медика кулаком по голове. Полицейские задержали нападавшую, пострадавшему фельдшеру потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Петербурге наркоманка отпинала фельдшера скорой помощи. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598261_rnd_9",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+