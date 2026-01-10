В Омской области подросток украл с почты мешок с пенсиями

В Усть-Ишимском районе Омской области полиция изъяла и вернула на почту 1,2 миллиона рублей, похищенных для выплаты пенсий, в краже денег подозревают 17-летнего юношу. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию Усть-Ишимского района Омской области обратилась 66-летняя заведующая почтой поселка Малая Бича с сообщением о пропаже крупной суммы, предназначенной для пенсионных выплат. Сотрудники, прибывшие на почту, не нашли следов взлома. Они проверили всех, кто имел доступ к деньгам, под подозрение попал 17-летний племянник заявительницы, который иногда помогал ей по дому и гостил у женщины на каникулах.

Юношу задержали в Тюменской области. При досмотре у него было обнаружено около 250 тысяч рублей. На допросе он пояснил, что воспользовался скоплением людей на почте, чтобы вынести один из инкассаторских мешков. Впоследствии мешок он сжег, а оставшуюся часть денег в размере одного миллиона рублей спрятал под крыльцом дома родственницы, где они и были обнаружены в ходе обыска.

Все деньги были изъяты и возвращены работникам почтового отделения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

