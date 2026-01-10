Размер шрифта
Новости. Общество

Неизвестный взломал сейф и вынес более 1 млн рублей из офиса в Петербурге

В Петербурге неизвестный на миллион рублей ограбил офис в бизнес-центре
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Петербурге из офиса в бизнес-центре похитили более миллиона рублей, неизвестный проник в помещение, отжав металлическую дверь, и взломал сейф с наличными. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 января в бизнес-центре на Сызранской улице. Неизвестный поднялся по запасной лестнице на второй этаж двухэтажного здания, отжал металлическую дверь запасного выхода и проник внутрь. В помещениях бизнес-центра злоумышленник с помощью электроинструмента взломал металлические сейфы.

Из одного из сейфов были похищены денежные средства на сумму более миллиона рублей. В других офисах имущество не пропало, однако, по данным полиции, документы и личные вещи были разбросаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, личность грабителя устанавливается.

До этого житель Пензы украл из офиса оргтехнику на 200 тысяч рублей и продал похищенное, чтобы погасить долги по кредиту. С заявлением в правоохранительные органы обратился местный предприниматель, который сообщил о краже из офиса компании проектора, системного блока, очков виртуальной реальности и наличных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о растрате, фигуранту может грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве руководитель участка доставки пенсий украла из офиса 2 млн рублей.

