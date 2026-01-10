Россиянка забила знакомого молотком и спрятала в курятнике

В Калуге женщину задержали по подозрению в нападении на знакомого, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, между подозреваемой и ее знакомым возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему три удара молотком по голове. После совершения преступления она спрятала пострадавшего в курятнике и скрывалась у знакомых, мужчину нашли, но спасти его не удалось.

Нападавшую задержали, возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Челябинске четверо мужчин избили соседа за просьбу не прогревать авто под окнами. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей головы. Челябинец написал заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. Личности участников избиения устанавливаются.

