Депутат Госдумы отметил роль Русской православной церкви в воспитании молодежи

Русская православная церковь играет большую роль в духовном развитии общества. Об этом заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга и член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в поздравлении петербуржцев с Рождеством Христовым в своем Telegram-канале.

«В эти дни хочется особо отметить роль Русской православной церкви в духовном развитии общества. Ведется огромная работа по восстановлению святынь, возведению новых храмов, созданию образовательных учреждений, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи», — отметил Романов.

Депутат добавил, что с праздником Рождества Христова связана традиция совершать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Она, по его мнению, способствует «укреплению семейных ценностей и возвращает общество к истокам духовности и милосердия, любви к ближним и нравственному воспитанию молодежи».

Также депутат рассказал, что на главном рождественском богослужении в Храме Христа Спасителя, совершенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, православные верущие молились о защите воинов Отечества и их победе.

«Наша главная надежда и молитвы в эти дни — о тех, кто исполняет свой воинский долг, защищая нашу страну и нашу православную веру. Мы верим и надеемся на близкую победу, на скорое возвращение домой наших воинов и на воссоединение всех российских семей», — подчеркнул Романов.