Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Депутат Госдумы отметил роль Русской православной церкви в воспитании молодежи

Депутат Романов: РПЦ способствует духовному развитию общества
Natalia Natapova/Shutterstock/FOTODOM

Русская православная церковь играет большую роль в духовном развитии общества. Об этом заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга и член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в поздравлении петербуржцев с Рождеством Христовым в своем Telegram-канале.

«В эти дни хочется особо отметить роль Русской православной церкви в духовном развитии общества. Ведется огромная работа по восстановлению святынь, возведению новых храмов, созданию образовательных учреждений, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи», — отметил Романов.

Депутат добавил, что с праздником Рождества Христова связана традиция совершать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Она, по его мнению, способствует «укреплению семейных ценностей и возвращает общество к истокам духовности и милосердия, любви к ближним и нравственному воспитанию молодежи».

Также депутат рассказал, что на главном рождественском богослужении в Храме Христа Спасителя, совершенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, православные верущие молились о защите воинов Отечества и их победе.

«Наша главная надежда и молитвы в эти дни — о тех, кто исполняет свой воинский долг, защищая нашу страну и нашу православную веру. Мы верим и надеемся на близкую победу, на скорое возвращение домой наших воинов и на воссоединение всех российских семей», — подчеркнул Романов.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+