Новости. Общество

В Запорожье восстановлена одна из знаковых достопримечательностей региона

В Запорожской области реконструировали комплекс целебных источников
Telegram-канал «Срочно Мелитополь»

В селе Терпенье Запорожской области завершились восстановление комплекса целебных источников. Знаковое для местных жителей и многих верующих место после масштабной реконструкции и благоустройства станет новой точкой притяжения в регионе, сообщил Telegram-канал «Срочно Мелитополь».

В рамках работ у источников возведен новый храмовый комплекс площадью 3,5 Га. Его посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Также на территории комплекса проведены ландшафтные работы и озеленение, построены часовня, ротонда для купания и раздевалки.

Терпеньевские источники, расположенные на высоте около 45 метров над уровнем моря, известны лечебными свойствами и являются одной из знаковых достопримечательностей Мелитопольского городского округа.

Уточняется, что много лет источники находились в плачевном состоянии, за ними по мере сил ухаживали только местные жители. Однако после 2022 года началось возрождение достопримечательности и региона в целом.
 
