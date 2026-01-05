Публикацию интервью и новостей без лицензии запретят в Китае

В Китае усилили контроль в сфере интернет-новостей. Об этом сообщило РИА Новости.
«С целью дальнейшего упорядочения распространения новостей в интернете, повышения влияния ведущих СМИ и формирования здорового интернет-пространства, управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию...», — говорится в сообщении.
Кампания направлена на пресечение и устранение «хаоса незаконной и неправомерной деятельности информационных служб в сфере интернет новостей».
Китайские власти запретят интервью, сбор, редактирование и публикацию новостей без лицензии. К последствиям (к каким не уточняется) также приведут чрезмерно преувеличенные заголовки, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников.
Кроме того, будут отслеживаться аккаунты и сайты, которые используют фотографии ведущих СМИ для введения в заблуждение.
С 1 января в Китае запретили обмен «непристойным» или «порнографическим» контентом в частных сообщениях.
Ранее сообщалось, что масштабная утечка раскрыла принцип работы «Великого китайского файрвола».