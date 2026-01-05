Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Публикацию интервью и новостей без лицензии запретят в Китае

В Китае запустили кампанию по контролю за интернет-новостями
Aly Song/Reuters

В Китае усилили контроль в сфере интернет-новостей. Об этом сообщило РИА Новости.

«С целью дальнейшего упорядочения распространения новостей в интернете, повышения влияния ведущих СМИ и формирования здорового интернет-пространства, управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию...», — говорится в сообщении.

Кампания направлена на пресечение и устранение «хаоса незаконной и неправомерной деятельности информационных служб в сфере интернет новостей».

Китайские власти запретят интервью, сбор, редактирование и публикацию новостей без лицензии. К последствиям (к каким не уточняется) также приведут чрезмерно преувеличенные заголовки, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников.

Кроме того, будут отслеживаться аккаунты и сайты, которые используют фотографии ведущих СМИ для введения в заблуждение.

С 1 января в Китае запретили обмен «непристойным» или «порнографическим» контентом в частных сообщениях.

Ранее сообщалось, что масштабная утечка раскрыла принцип работы «Великого китайского файрвола».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562381_rnd_7",
    "video_id": "record::6652dccc-baee-4991-897a-7ade8574306d"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+