Публикацию интервью и новостей без лицензии запретят в Китае

В Китае запустили кампанию по контролю за интернет-новостями

В Китае усилили контроль в сфере интернет-новостей. Об этом сообщило РИА Новости.

«С целью дальнейшего упорядочения распространения новостей в интернете, повышения влияния ведущих СМИ и формирования здорового интернет-пространства, управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию...», — говорится в сообщении.

Кампания направлена на пресечение и устранение «хаоса незаконной и неправомерной деятельности информационных служб в сфере интернет новостей».

Китайские власти запретят интервью, сбор, редактирование и публикацию новостей без лицензии. К последствиям (к каким не уточняется) также приведут чрезмерно преувеличенные заголовки, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников.

Кроме того, будут отслеживаться аккаунты и сайты, которые используют фотографии ведущих СМИ для введения в заблуждение.

С 1 января в Китае запретили обмен «непристойным» или «порнографическим» контентом в частных сообщениях.

Ранее сообщалось, что масштабная утечка раскрыла принцип работы «Великого китайского файрвола».