В РФ утвердят ГОСТы на pet-friendly и устойчивый туризм

Роскачество в текущем году намерено утвердить ГОСТы на pet-friendly и устойчивый туризм. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов.

По его словам, в 2026 году на повестке Роскачества находятся утверждение двух «действительно значимых и современных стандартов».

«Первый — это ГОСТ, регламентирующий критерии для размещения с домашними животными, pet-friendly туризм», — рассказал специалист.

Он отметил, что в настоящее время в стране наблюдается огромный запрос со стороны путешественников на туризм данного вида. При этом владельцы бизнеса должны осознавать, что pet-friendly туризм требует не просто формального разрешения на размещение животных, а целого комплекса мер. Среди них — оснащение гостиничных номеров всем необходимым и создание продуманной инфраструктуры на территории отелей.

Как сказал Протасов, также Роскачество планирует утвердить ГОСТ на устойчивый или ответственный туризм. В него будут включены критерии по бережному отношению к окружающей среде, сохранению культурного наследия, поддержке локальных сообществ и другое. Руководитель организации выразил надежду, что новые стандарты помогут задать актуальные ориентиры для развития всей индустрии гостеприимства в РФ.

