Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В РФ утвердят ГОСТы на pet-friendly и устойчивый туризм

Роскачество в 2026 году намерено утвердить ГОСТ на pet-friendly туризм
IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Роскачество в текущем году намерено утвердить ГОСТы на pet-friendly и устойчивый туризм. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов.

По его словам, в 2026 году на повестке Роскачества находятся утверждение двух «действительно значимых и современных стандартов».

«Первый — это ГОСТ, регламентирующий критерии для размещения с домашними животными, pet-friendly туризм», — рассказал специалист.

Он отметил, что в настоящее время в стране наблюдается огромный запрос со стороны путешественников на туризм данного вида. При этом владельцы бизнеса должны осознавать, что pet-friendly туризм требует не просто формального разрешения на размещение животных, а целого комплекса мер. Среди них — оснащение гостиничных номеров всем необходимым и создание продуманной инфраструктуры на территории отелей.

Как сказал Протасов, также Роскачество планирует утвердить ГОСТ на устойчивый или ответственный туризм. В него будут включены критерии по бережному отношению к окружающей среде, сохранению культурного наследия, поддержке локальных сообществ и другое. Руководитель организации выразил надежду, что новые стандарты помогут задать актуальные ориентиры для развития всей индустрии гостеприимства в РФ.

Ранее в РФ решили изменить правила выезда детей в ряд стран ближнего зарубежья.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561751_rnd_6",
    "video_id": "record::fe5e951e-efea-4d29-ad89-06818c3c00f6"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+