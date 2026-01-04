Сборы фильма «Буратино» превысили 1 млрд рублей

Фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей за первые дни проката

Сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей в России за первые 4 дня проката, сообщается на сайте ura.ru со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

По данным системы, за первые 4 дня проката фильм посмотрели более 1,8 млн зрителей.

«Общие сборы — 1 000 796 617 рублей», — сообщается на сайте ЕАИС.

Напомним, в первый день проката, 1 января 2026 года, фильм режиссера Игоря Волошина собрал более 226 млн рублей в кинотеатрах.