Депутат Романов принял участие в прощании с ветераном Юрием Александровым

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан I ранга, житель блокадного Ленинграда, основатель и почетный президент общественной организации «Полярный конвой» Юрий Александров с ранних лет и до конца жизни служил Родине, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

«Как основатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Полярный конвой» Юрий Ефимович многое сделал для изучения истории и сохранения памяти о об опасных ледовых походах, а также для развития ветеранского движения ВМФ, сбережения флотских традиций, патриотического воспитания молодежи», — сказал Романов.

Он отметил, что уходил из жизни Юрий Александрова является невосполнимой потерей для России.

«Это и моя личная утрата. Мы были знакомы почти 20 лет. Я знал Юрия Ефимовича, как искреннего человека, настоящего патриота Родины, доброго товарища, мудрого наставника, прекрасного организатора, вдохновителя новых поколений флотских офицеров. Сегодня на Смоленском кладбище мы простились с ним. В храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась панихида. Светлая память о Юрии Ефимовиче навсегда останется в наших сердцах», — заключил Романов.