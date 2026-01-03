Размер шрифта
Новости. Общество

Музыкальный продюсер назвал песни второго сезона сериала «Ландыши» более взрослыми

Композитор Аноприев: песни второго сезона сериала «Ландыши» стали взрослее
Песни, которые звучат во втором сезоне сериала «Ландыши. Вторая весна», стали более взрослыми и характерными, рассказал автор саундтреков, артист, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев.

«Настроение песен стало другим. Они стали более характерными и взрослыми. В них стало больше стиля «рок». Также в текстах песен стало больше глубины», — рассказал композитор.

Он добавил, что музыка из второго сезона также запомнится зрителям и слушателям, как это было в первом сезоне.

«Мы всей командой надеемся, что зрители запомнят музыку, которая звучит во втором сезоне. Все хотят, чтобы запомнился не только сериал, но и песни. Хотелось бы, чтобы люди ходили на концерты к исполнителям песен. Надеемся, что так оно и случится», — отметил Аноприев.

Напомним, ранее состоялась премьера второго сезона сериала «Ландыши». К выходу сезона также был выпущен альбом, в который вошли 6 треков. Всего для второго сезона сериала было создано 10 оригинальных саундтреков, а в проекте прозвучит около 50 композиций, написанных резидентами арт-кластера «Таврида.АРТ».
 
