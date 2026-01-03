Размер шрифта
В Волгограде женщина устроила потасовку с подростками на фудкорте

V1: в Волгограде женщина напала на подростков из-за места на фудкорте
Виталий Аньков/РИА Новости

В Волгоградской области правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта между женщиной и группой подростков на фудкорте одного из торгово-развлекательных комплексов. Об этом сообщает V1.

Инцидент, по данным очевидцев, произошел на фудкорте ТРК «Акварель». Согласно опубликованным в сети видеозаписям и сообщениям свидетелей, женщина потребовала у подростков освободить столик, а после того, как они это сделали, продолжила высказывать претензии.

«Ребята без пререканий уступили ей свой стол, даже пододвинули его для удобства, но ей этого было мало. Она продолжила орать, требуя, чтобы они ушли совсем. А дальше пошли агрессия, нападение, попытка вырвать телефон у свидетеля. Закончилось все только с приездом полиции», — рассказала свидетельница произошедшего.

Очевидцы предполагают, что женщина долго не могла найти свободного места, около получаса она ходила по фудкорту с недовольными выкриками: «Люди поесть пришли, сидеть с детьми негде, идите домой, что вы тут сидите».

Ранее в Ульяновской области мужчина ударил девушку-подростка ради кражи рюкзака.

