В Мурино наркоман устроил погром в подъезде и пытался вскрыть двери открывашкой

В Ленинградской области задержали мужчину в наркотическом опьянении, который устроил дебош в подъезде из-за замечания соседей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Девяткино онлайн».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шоссе в Лаврике. Последствия дебоша в подъезде сняли на видео местные жители. По их словам, мужчина, злоупотребляющий запрещенными веществами, устроил погром в подъезде, испачкал кровью лестницу и лифт.

Он искал соседей, которые сделали ему замечание из-за громкой музыки в час ночи, громил холлы на этажах, бился о стены головой и пытался вскрыть чужие двери открывашкой. Злоумышленника задержали.

До этого в Башкирии мужчина устроил погром в кафе. Злоумышленник разбил входную дверь, проник в помещение кафе и украл сотовый телефон, терминал для безналичной оплаты, продукты, вертел с мясом и скрылся. На допросе мужчина признался в краже, он рассказал, что разбил дверь кирпичом, куда он дел украденное, включая шашлык, подозреваемый вспомнить не смог. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае мужчина устроил погром в магазине техники и расколотил 12 телевизоров.