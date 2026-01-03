Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Мурино наркоман устроил погром в подъезде и пытался вскрыть двери открывашкой

В Ленобласти мужчина устроил погром в подъезде из-за замечания
Кадр из видео/Telegram-канал «Девяткино онлайн | Мурино»

В Ленинградской области задержали мужчину в наркотическом опьянении, который устроил дебош в подъезде из-за замечания соседей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Девяткино онлайн».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шоссе в Лаврике. Последствия дебоша в подъезде сняли на видео местные жители. По их словам, мужчина, злоупотребляющий запрещенными веществами, устроил погром в подъезде, испачкал кровью лестницу и лифт.

Он искал соседей, которые сделали ему замечание из-за громкой музыки в час ночи, громил холлы на этажах, бился о стены головой и пытался вскрыть чужие двери открывашкой. Злоумышленника задержали.

До этого в Башкирии мужчина устроил погром в кафе. Злоумышленник разбил входную дверь, проник в помещение кафе и украл сотовый телефон, терминал для безналичной оплаты, продукты, вертел с мясом и скрылся. На допросе мужчина признался в краже, он рассказал, что разбил дверь кирпичом, куда он дел украденное, включая шашлык, подозреваемый вспомнить не смог. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае мужчина устроил погром в магазине техники и расколотил 12 телевизоров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553531_rnd_3",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+