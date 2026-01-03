Глава администрации президента Узбекистана рассказала о приоритетах реформ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев умеет взращивать людей, уважать личность и выстраивать работу не через давление, а через доверие и ответственность, заявила в интервью каналу Alter Ego глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Она отметила, что для президента важно благосостояние народа и судьба каждого жителя страны.

«Для него важна каждая жизнь, каждая личность», — сказала она.

Также Саида Мирзиёева отметила, что за 9 лет президентства Шавката Мирзиёева Узбекистан заметно изменился внешне и экономически.

«Но внутренняя система управления еще требует последовательной перенастройки», — добавила она.

Мирзиёева подчеркнула, что одними из ключевым приоритетов являются водные ресурсы, образование, здравоохранение, развитие бизнеса и судебная система.

«Без справедливого и прозрачного правосудия устойчивые реформы невозможны. Реформы не могут быть достигнуты жестокостью. Для них необходимы гибкость, терпение и стратегическое ожидание», — заявила она.

Говоря об экологической повестке, Мирзиёева отметила, что проблему эффективной управленческой мобилизации удалось решить за несколько дней за счет повышения приоритета темы, оперативного получения политического решения, консолидации ресурсов и жесткого контроля исполнения.

«Сегодня предприятия обязаны устанавливать фильтры, а ответственность за экологию рассматривается как часть культуры ведения бизнеса и повседневного поведения граждан», — сказала она.

Также Мирзиёева рассказала, что традиционные модели в сфере образования во многом отстают от темпов мирового развития.

«В условиях цифровой эпохи ключевым фактором успеха становится личная ответственность человека за собственное развитие. Люди часто ждут, что государство решит за них все проблемы. Так не должно быть. Тот, кто берет ответственность на себя, обязательно достигает успеха», — сказала она.

Кроме того, Мирзиёева рассказала, что с 2017 года ежедневно работает бок о бок с президентом.

«Я начинаю день в администрации и заканчиваю там, а потом бегу домой, чтобы вся семья встречала дедушку», — заключила она.