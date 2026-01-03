Россиянка оставила на столе свечу и сожгла квартиру

В Благовещенске в новогоднюю ночь произошел пожар в квартире пятиэтажного дома, причиной возгорания, по предварительным данным, стала оставленная без присмотра свеча. Об этом сообщает МЧС Амурской области.

Пожар в многоэтажке на улице Текстильной произошел в ночь на 1 января. Местная жительница оставила на столе зажженную свечу и уснула. Спустя некоторое время она проснулась от запаха дыма и обнаружила, что огонь уже охватил стол.

Женщина попыталась самостоятельно сбить пламя, но не смогла и попросила соседей вызвать пожарных. Возгорание успешно ликвидировали прибывшие на вызов огнеборцы. С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано восемь человек, включая четверых детей. Еще 20 человек покинули дом самостоятельно до прибытия спасателей.

