Новости. Общество

Россиянка оставила на столе свечу и сожгла квартиру

В Благовещенске квартира загорелась из-за забытой на столе свечи
Aleksandra Suzi/Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске в новогоднюю ночь произошел пожар в квартире пятиэтажного дома, причиной возгорания, по предварительным данным, стала оставленная без присмотра свеча. Об этом сообщает МЧС Амурской области.

Пожар в многоэтажке на улице Текстильной произошел в ночь на 1 января. Местная жительница оставила на столе зажженную свечу и уснула. Спустя некоторое время она проснулась от запаха дыма и обнаружила, что огонь уже охватил стол.

Женщина попыталась самостоятельно сбить пламя, но не смогла и попросила соседей вызвать пожарных. Возгорание успешно ликвидировали прибывшие на вызов огнеборцы. С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано восемь человек, включая четверых детей. Еще 20 человек покинули дом самостоятельно до прибытия спасателей.

До этого иркутский подросток решил разогреть еду и устроил пожар на кухне, школьник пытался потушить раскаленное масло водой.

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас и спалил дом.

