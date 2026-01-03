Девушка топором отбилась от соседа, который пытался ее изнасиловать

В индийском штате Уттар-Прадеш задержана 18-летняя девушка, которая отбилась топором от насильника, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 1 января в округе Банда, 50-летний мужчина, сосед девушки, проник в ее жилище и попытался ее изнасиловать. В ходе нападения девушка взяла топор и нанесла соседу удар по голове, а затем схватила палку и несколько раз ударила ею обидчика. Спасти мужчину не удалось.

После произошедшего девушка сама пришла в полицейский участок и заявила о случившемся. Ее задержали. Супруга мужчины заявила, что потерпевшая якобы сама заманила его к себе, после чего напала.

До этого в Индии постояльцы отеля ночь насиловали случайно зашедшую к ним гостью. Женщина постучалась не в ту дверь, мужчины затащили гостью в номер и заставили выпить алкоголь, после чего всю ночь женщину насиловали.

Ранее двое мужчин похитили мать троих детей и несколько часов насиловали в машине.