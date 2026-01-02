Названы кассовые сборы «Буратино» за первые сутки

Фильм «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей

Экранизация классической сказки «Буратино» за первые сутки собрала более 226,6 млн рублей, сообщается на сайте ura.ru со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Всего за весь период было собрано почти полмиллиарда рублей.

В сообщении отмечается, что билеты на сеансы «Буратино» раскупались заранее, из-за чего во многих кинотеатрах увеличивали количество показов.

«Кинопремьера стала событием не только из-за кассовых успехов, но и благодаря символичной дате. Новая картина вышла ровно через 50 лет после премьеры легендарного советского телефильма «Приключения Буратино», который покорил зрителей 1 января 1976 года», — сообщается на сайте.

Напомним, фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина вышел в прокат 1 января 2026 года.