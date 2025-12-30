Размер шрифта
Новости. Общество

Шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда» пройдет в обновленном формате

Конкурс «Лидеры России» в 2025 году объединил более 100 тыс. управленцев
Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Конкурс управленцев «Лидеры России» и его специализированные направления в 2025 году объединили более 100 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В 2025 году конкурс расширил границы, создав новые возможности для перспективных руководителей из разных сфер. В его состав в качестве специализированных направлений вошли: конкурс «Лидеры России. Политика», «Лидеры агропромышленного комплекса» и «Конкурс социальных архитекторов».

Уточняется, что на специализированные направления конкурса в 2025 году объединили более 30 тыс. участников.

В частности, на конкурс «Лидеры России. Политика» было подано 16 845 заявок, на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» — 7 594 заявки, на «Конкурс социальных архитекторов» — 7 506 заявок.

Кроме того, в 2025 году началось обучение финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» и была запущена первая в России программа профессиональной переподготовки социальных архитекторов. Участники конкурса «Лидеры АПК» завершили дистанционный этап и готовятся к контрольному тестированию.

Глава президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что за восемь лет конкурс сформировал систему социальных лифтов для управленцев разного уровня.

«В конце года мы запустили долгожданный шестой сезон «Лидеров России», который в этот раз проходит в абсолютно обновленном виде — его участниками стали управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций», — добавил он.

Кроме того, 29 декабря завершилась регистрация на шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда» — флагманского проекта платформы. В январе состоится его дистанционный этап, в ходе которого каждый участник пройдет тестирование управленческих компетенций, по итогам будет сформирован командный рейтинг и определены полуфиналисты.

Онлайн-полуфиналы конкурса пройдут в апреле-мае 2026 года, очные финалы запланированы на лето 2026 года.

Ранее сообщалось, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по распоряжению президента России. За пять сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из всех регионов России и 150 стран мира.
