Новости. Общество

Депутат Гусев сообщил о попытках обхода закона об иностранных исследовательских компаниях

Депутаты раскрыли схемы иностранных компаний для обхода регулирования рынка данных
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

На российском рынке аналитики потребления зафиксированы попытки обхода нового закона об иностранных исследовательских компаниях, который вступит в силу в марте 2026 года. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.

Закон направлен на упорядочение деятельности аналитических структур и защиту персональных данных россиян. Он обязывает компании раскрывать информацию о собственниках, корпоративной структуре и контролировать передачу данных за рубеж. До сих пор значительная часть рынка находилась под контролем иностранных фирм из недружественных стран, собиравших данные о поведении и покупках россиян без прозрачности и надзора.

Однако, по словам Гусева, некоторые игроки не планируют покидать рынок и уже применяют тактики уклонения.

«Речь идет о разделении бизнеса, маскировке корпоративной структуры и формальной «локализации» западных компаний, которая фактически лишь имитирует соответствие закону», — сказал он.

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии при Минцифре Армен Гаспарян, связал сохранение интереса иностранных исследователей с геополитикой.

«Своими попытками обойти законы Российской Федерации иностранные компании фактически заявляют: «Мы не признаем ваше суверенное право на регулирование собственного рынка данных». На практике речь давно не идет о честном бизнесе: данные о россиянах используются не в коммерческих целях, а в контексте текущей геополитической борьбы для выработки новых санкционных решений и оценки эффективности уже введенных ограничений», — сказал он.

Эксперт отметил, что интерес к историческим регионам России резко вырос после начала СВО, несмотря на уход большинства западных компаний.

«В этом контексте принятие данного законопроекта выглядит логичным и своевременным шагом. Единственное, о чем можно сожалеть – что он не вступает в силу немедленно», — сказал Гаспарян.

Член Совета при президенте по правам человека Александр Малькевич подчеркнул, иностранные компании действуют ровно так, как привыкли.

«Вместо того чтобы честно работать по новым правилам, они начинают искать лазейки и придумывать серые схемы. Регуляторы это прекрасно видят, и все такие маневры будут пресекаться с соответствующими последствиями. Если зарубежные компании действительно заинтересованы в российском рынке, им придется принять новые реалии и адаптироваться к ним. Та реальность, где данные россиян можно запросто собирать и распоряжаться ими в любых целях, уже не существует», — отметил он.
 
