Сотрудники «Роснефти» исполнили новогодние желания детей в российских регионах

Волонтеры «Роснефти» в рамках корпоративной акции «Елка Роснефти» передали детям 4,5 тыс. новогодних подарков, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники «Самотлорнефтегаза» передали детям в Нижневартовске и Нижневартовском районе более тысячи подарков. Также в школе-интернате в поселке Излучинске для детей провели новогоднее представление.

В Тюменской области работники «РН-Уватнефтегаза» передали в реабилитационный центр «Семья» развивающие игры, игрушки, одежду и другие вещи.

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники «Харампурнефтегаза» провели для детей праздничный концерт и организовали соревнования по этнобиатлону.

Кроме того, в Москве работники центрального аппарата «Роснефти» отправили новогодние подарки в семейные центры в Сергиевом Посаде, Егорьевске и в Калужскую область.

Участие в акции «Елка Роснефти» приняли многие дочерние предприятия компании, среди которых «Сахалинморнефтегаз-Шельф», «Оренбургнефть», «Самаранефтегаз» и другие.