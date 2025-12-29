Размер шрифта
Надежда Бабкина присоединилась к акции «С наступающим наступающих!»

Бабкина поздравила бойцов СВО в рамках акции «С наступающим наступающих!»
Кадр из М24

Народная артистка России Надежда Бабкина присоединилась к акции «С наступающим наступающих!» и поздравила участников специальной военной операции с Новым годом в видеообращении.

Бабкина подчеркнула, что бойцы — честь, гордость и герои страны, и она «абсолютно убеждена, что мы достигнем все вместе того, к чему стремимся».

«Вместе мы удивительная сила. Народ яркой, многонациональной, многообразной страны России очень сильный», — добавила артистка.

Бабкина также выразила уверенность, что грядущий год будет намного успешнее, особо отметив, что успех зависит от военнослужащих.

«Мы в этой ситуации представляем собой тыл и будем делать все, для того чтобы мы все вместе объединились», — заверила Бабкина.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «С наступающим наступающих!» все желающие могут поздравить бойцов спецоперации с новогодними праздниками. Жителей столицы приглашают оставить военнослужащим теплые пожелания и слова поддержки, а также передать подарки и помощь для бойцов и их семей.

Направить посылки и поздравления москвичи могут в павильонах «Фабрика подарков» на площадках проекта «Зима в Москве». Они работают ежедневно до 28 февраля.
