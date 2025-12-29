Юные москвичи выбрали имена для нутрий из «Городской фермы»

Более 30% маленьких москвичей проголосовали за имя Бусинка для нутрии с ВДНХ

На платформе «Активный гражданин — детям» завершился опрос, участники которого выбрали имена для двух нутрий из «Городской фермы» на ВДНХ. Более трети ребят поддержали варианты Бусинка и Чернышка, сообщается на столичном портале госуслуг.

Вариант «Бусинка» для нутрии с бурым мехам поддержали 32% участников опроса. Вторую самку с темным мехом по итогам опроса решено назвать Чернышка, за это проголосовали 38% пользователей.

В голосовании приняли участие дети в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе «Московская электронная школа».

Ранее сообщалось, что за участие в опросах, правильные ответы на вопросы викторин и победу на всех уровнях в играх юным москвичам начисляют детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов».

Их можно направить на благотворительность в фонды помощи животным или использовать для получения наборов для творчества, игрушек, билетов в парки развлечений и промокодов на скидки в магазинах.