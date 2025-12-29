Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Юные москвичи выбрали имена для нутрий из «Городской фермы»

Более 30% маленьких москвичей проголосовали за имя Бусинка для нутрии с ВДНХ
Mos.ru

На платформе «Активный гражданин — детям» завершился опрос, участники которого выбрали имена для двух нутрий из «Городской фермы» на ВДНХ. Более трети ребят поддержали варианты Бусинка и Чернышка, сообщается на столичном портале госуслуг.

Вариант «Бусинка» для нутрии с бурым мехам поддержали 32% участников опроса. Вторую самку с темным мехом по итогам опроса решено назвать Чернышка, за это проголосовали 38% пользователей.

В голосовании приняли участие дети в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе «Московская электронная школа».

Ранее сообщалось, что за участие в опросах, правильные ответы на вопросы викторин и победу на всех уровнях в играх юным москвичам начисляют детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов».

Их можно направить на благотворительность в фонды помощи животным или использовать для получения наборов для творчества, игрушек, билетов в парки развлечений и промокодов на скидки в магазинах.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+