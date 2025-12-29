На северо-западе Москвы прошли новогодние елки для детей участников спецоперации

Бесплатные показы и интерактивы для ребят из семей участников специальной военной операции, а также других льготных категорий состоялись в районах Северо-Западного административного округа столицы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что на ледовой площадке проекта «Зима в Москве» на улице Генерала Глаголева дети сыграли в подвижные игры и выполнили командные задания в рамках интерактивной программы «Заколдованный праздник». Все участники получили сладкие подарки.

Также дети посетили классическую постановку «Щелкунчика» в Московском государственном академическом театре танца «Гжель» в Покровском‑Стрешневе. Представление собрало более 400 юных зрителей и их родителей.

С начала декабря в новогодних программах приняли участие уже свыше 1,5 тысячи юных жителей СЗАО — детей участников СВО и других льготных категорий.

Всего до конца января в округе запланировано более 140 праздничных мероприятий.