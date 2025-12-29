Размер шрифта
Новости. Общество

ИИ сгенерировал звезде шоу «Холостяк» фото с сыном, которого она не смогла выносить

ИИ сгенерировал Джейд Толберт фото с сыном, которого она не смогла выносить
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Искусственный интеллект сгенерировал звезде ТВ фото с сыном, которого она не смогла выносить, пишет People.

Бывшая участница реалити-шоу «Холостяк» Джейд Ропер Толберт рассказала, что на рождественском семейном портрете, созданном с помощью искусственного интеллекта, появилось дополнительное лицо ребенка, которое она считает символичным напоминанием о сыне, потерянном при выкидыше.

На сгенерированном портрете, опубликованном в соцсетях, помимо нее, мужа Таннера Толберта и их троих детей — дочери Эмерсон и сыновей Брукса и Рида — появился еще один мальчик. По словам Джейд, он напоминает ей о сыне Бо, беременность которым закончилась выкидышем в 2023 году.

«В нашем образе был еще один мальчик, и это тронуло мое сердце, ведь, конечно, Бо хотел бы сделать семейное фото», — написала Толберт.

В более ранних постах Джейд подробно рассказывала о своей утрате и протекании беременности, осложненной так называемым «пропущенным выкидышем», когда плод перестает развиваться, но беременность физически сохраняется.

«Хотя наши сердца разбиты и мы переживаем глубокую скорбь, нам повезло быть тронутыми его душой на короткое время», — добавила Джейд.

Ранее ИИ-видео с плачущими женщинами начали использовать для мотивации молодежи заводить детей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528475_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
