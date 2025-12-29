Сбер выпустил документальный фильм о людях и добрых делах по всей России

Сбер представил документальный фильм «Твое отражение», в котором собраны десять историй жителей России, вносящих реальный вклад в развитие своих городов и сел. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект охватывает географию от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и показывает, как совместные усилия граждан и бизнеса меняют жизнь к лучшему.

«Твое отражение» — это искренний разговор о том, как бизнес может и должен участвовать в жизни страны. Не через отчеты, а через дела. Формируя среду, где человеку хочется развиваться, творить и гордиться тем, что его окружает. Фильм показывает, что будущее создается здесь и сейчас, общими усилиями. И это по-настоящему вдохновляет», — подчеркнули в Сбере.

Героями фильма стали фельдшер Наталья из Удмуртии, кондитер Юрий из Алупки, 22-летний педагог Иван из «Школы 21. старт» в Новом Уренгое, крановщица Евгения, строящая СберСити в Москве, и другие. Их объединяет гордость за свою работу и стремление делать окружающий мир качественнее, безопаснее и духовно богаче.

Зрителям покажут, как обновляется аэропорт в Горно-Алтайске, как в Калининграде появляются уютный сквер и фонтан у музея изобразительных искусств, как развивается предпринимательство в Алупке и рождается умный город СберСити.

Фильм также рассказывает о социальных инициативах: детских стоматологических кабинетах в Туле, где, по словам самих детей, «совсем не страшно»; цифровом «чемодане-фельдшере» в Удмуртии, позволяющем проводить моментальную диагностику в селе; восстановлении храма в Иркутской области силами волонтеров Сбера.

Особое внимание уделено историям об образовании и технологиях. Так, в кампусе «Школы 21. старт» в Новом Уренгое дети бесплатно осваивают цифровые навыки и развивают критическое мышление, адаптивность и креативность.

Отдельный эпизод посвящен нейросети GigaChat, которая отправилась на борт Международной космической станции для поддержки космонавтов.