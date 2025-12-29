Размер шрифта
«Норникель» ускорил создание самой глубокой шахты Евразии

На шахте «Глубокая» начато строительство нового горизонта на глубине 1 756 м
Е. Стренадко

«Норникель» приступил к строительству нового горизонта на глубине 1 756 м на шахте «Глубокая» рудника «Скалистый». Об этом сообщила пресс-служба компании.

На данный момент специалисты ведут создание околоствольного двора, это один из ключевых этапов развития самой глубокой шахты Евразии, которая в перспективе будет давать до 2,2 млн т руды в год.

«Околоствольный двор ствола СКС-1 — важный технологический узел, связывающий шахтный ствол с его главными выработками. Он обеспечит выдачу попутно добытой руды и породы на поверхность в рамках капитального строительства, подачу воздуха и материалов», — сообщил глава дирекции по развитию рудника «Скалистый» Сергей Сыркин.

На площадке идет опережающее бурение для проверки пород на наличие воды и газа, что позволит безопасно вести дальнейшую проходку. В работе задействованы буровые установки, погрузочно-доставочные машины, разведочный станок для бурения скважин. Средний темп проходки — 50-60 м в месяц.

«Сейчас для вывоза породы используются вагонетки, которые поднимают около 18 т за раз. Скиповой подъем позволит увеличить объем во много раз, для этого и строится околоствольный двор», — пояснил руководитель шахтопроходческого подразделения ТМКИ Алексей Широков.

Сейчас на стройке трудятся около 140 специалистов подрядных организаций. Общее число будущих рабочих мест может превысить три тыс. человек.

В 2026–2027 гг. начнется строительство горизонтов 1 610 и 1 550, что позволит эффективнее вести разработку шахты.

К 2033 г. добычу руды в шахте «Глубокая» планируется увеличить до 2,2 млн т в год.

Отмечается, что задача «Глубокой» — отработка залежей богатых и медистых руд северных флангов Октябрьского месторождения.

Также в будущем на руднике появятся новый административно-бытовой комплекс, энергетические объекты и закладочный комплекс.
 
