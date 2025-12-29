В России появилась доставка блюд из кафе автозаправочной станции

«Роснефть» запустила в Петербурге сервис доставки еды из кафе АЗС

«Роснефть» запустила сервис доставки блюд на базе флагманской автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, позиции кафе «Зерно» теперь доступны жителям и гостям Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что для России это первый опыт создания полноценной сервисной платформы на базе АЗС.

В меню доставки включено более 30 позиций. Оформить заказ пользователи могут круглосуточно через приложение Яндекс Go.

В рамках пилотного проекта доставка работает в радиусе 10 километров от автозаправочной станции, расположенной рядом с Лахта-центром.

Воспользоваться услугой могут жители Калининского, Приморского, части Выборгского и Петроградского районов.

В дальнейшем планируется масштабировать услугу в других городах присутствия сбытовой сети компании.