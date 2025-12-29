Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В России появилась доставка блюд из кафе автозаправочной станции

«Роснефть» запустила в Петербурге сервис доставки еды из кафе АЗС
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» запустила сервис доставки блюд на базе флагманской автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, позиции кафе «Зерно» теперь доступны жителям и гостям Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что для России это первый опыт создания полноценной сервисной платформы на базе АЗС.

В меню доставки включено более 30 позиций. Оформить заказ пользователи могут круглосуточно через приложение Яндекс Go.

В рамках пилотного проекта доставка работает в радиусе 10 километров от автозаправочной станции, расположенной рядом с Лахта-центром.

Воспользоваться услугой могут жители Калининского, Приморского, части Выборгского и Петроградского районов.

В дальнейшем планируется масштабировать услугу в других городах присутствия сбытовой сети компании.
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+