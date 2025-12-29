Размер шрифта
Стоматолог объяснила, на что может указывать боль при жевании

Врач Кочиева: боль при жевании может указывать на пульпит
Пензенский государственный университет

Многие пациенты воспринимают дискомфорт при жевании как незначительную проблему и не спешат обращаться к врачу. Однако такой симптом может указывать на воспалительны процесс. Об этом в интервью РИАМО предупредила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Замира Кочиева.

«Одной из возможных причин является пульпит — воспаление нервно-сосудистого пучка внутри зуба. В этом случае боль становится особенно выраженной при воздействии давления, горячего или холодного. Еще одна частая причина — пародонтит, при котором воспаляются ткани вокруг зуба», — рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, неприятные ощущения во время еды могут свидетельствовать о наличии микротрещин, сколов, а также некачественно установленных пломб, коронок или протезов.

Если дискомфорт появляется регулярно, важно не откладывать визит к врачу, заключила Кочиева.

Стоматолог-терапевт научной клиники «Дантистофф» Ольга Альбова до этого рассказала «Газете.Ru», что чувствительность зуба к холодному, горячему и сладкому является одним из признаков, указывающих на необходимость замены пломбы. К другим причинам для визита к стоматологу она отнесла ноющую или острую боль при надкусывании, скол части пломбы или зуба, потемнение краев пломбы или участка рядом с ней, видимую трещину или зазор между пломбой и эмалью и «шершавость» пломбы.

Ранее стоматолог рассказал почему категорически нельзя сочетать горячие напитки и мороженое.

