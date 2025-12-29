Россияне будут в новом году знакомиться с красотами страны

Rambler&Co: почти каждый второй россиянин планирует путешествие в новом году

Порядка 47% россиян в 2026 году собираются путешествовать, самый популярный вариант — поездки по стране. Об этом на основании совместного опроса со СберСтрахованием сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Большинство репондентов (68%), планирующих путешествия, ориентируются на 1-2 поездки за год, 21% — на небольшие выезды раз в несколько месяцев. Еще 11% намерены посещать новые места ежемесячно.

Почти половина (47%) путешественников выбирает внутренний туризм и хочет посмотреть красоты России.

Каждый четвертый (28%) мечтает посетить пляжи Египта, Турции или ОАЭ. Азию — Китай, Японию — хотят открыть для себя 17%. В Европу поедут лишь 8%.

Также опрос показал, что 72% россиян предпочитают отдых с семьей. Реже жители страны ездят одни (18%), с друзьями (9%) или в составе туристических групп (1%).

Для большинства россиян главное в поездке — новые впечатления (42%), расслабление и отдых (34%). Безопасность и комфорт важны 16%, а цена тура — всего 8%.

«Согласно исследованию, каждый пятый респондент рассказал, что сталкивался с болезнью, травмой, переносом рейса или другими неприятными происшествиями в поездке. С помощью страхового полиса для путешественников можно заручиться поддержкой страховой компании на случай самых разных инцидентов», — отметил директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

Он добавил, что в мае-июле 2025 года на фоне увеличения числа корректировок в расписании авиарейсов компания выплатила туристам в связи с ними более 170 млн рублей.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей в период с 18 по 23 декабря 2025 года.