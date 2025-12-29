Размер шрифта
Новости. Общество

Россияне потеряли интерес к «голубым огонькам»

Rambler&Co: 50% россиян больше не смотрят новогодние шоу
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Половина россиян отказывается от просмотра праздничных шоу со звездами по ТВ в новогоднюю ночь, и выбирают более персональный и гибкий медиасценарий. Об этом на основании собственного опроса интернет-пользователей, проведенного в преддверии новогодних праздников, сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Cогласно исследованию, 50% россиян не смотрят «голубые огоньки». 31% респондентов сморят данные шоу на федеральных каналах.

Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям и нарезкам «огоньков» прошлых лет в соцсетях (8%), праздничным проектам независимых студий в интернете (7%) и новогодним стримам или спецвыпускам блогеров (4%).

При этом те, кто включают праздничный контент, чаще воспринимают его как фон. Для 57% это сопровождение общения, готовки или застолья. Почти четверть (23%) смотрят такие шоу фрагментами, отдельными номерами или выступлениями.

Лишь каждый десятый респондент включает новогодние программы целиком как полноценное шоу. Еще 10% предпочитают откладывать просмотр на период после праздников.

Отмечается, что главные ценности новогодних шоу сегодня — ощущение традиции и связанные с ней эмоции, об этом заявили 55% зрителей. У 37% просмотр данных шоу не вызывает ярких чувств и является привычкой.

Радость от появления на экране знакомых звезд испытывают 6% опрошенных, чувство единства — осознание, что «смотрят все», — лишь 2%.

Чаще всего россияне, отказавшиеся от просмотра «голубых огоньков», выбирают фильмы и сериалы на новогоднюю тематику (27%) или любимые картины, не связанные с праздником (23%).

Музыку включают 17%. Соцсети, мессенджеры и новостные ленты листают 11%, короткие видео (рилсы, клипы) и мемы смотрят 6%.

Видеоигры и стримы выбирают 4%. Полностью отказываются от медиаконтента 12% россиян.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 18 по 23 декабря 2025 года, в нем приняли участие 2069 интернет-пользователей.
 
