В национальном центре «Россия» прошла премьера мультижанрового «Морозко»

В национальном центре «Россия» 27 декабря премьера мультижанрового спектакля «Морозко», созданного по мотивам русской народной сказки в современной интерпретации. Об этом сообщается на сайте центра.

Спектакль создан по мотивам одноименной русской народной сказки в современной интерпретации. В постановке принимают участие ведущие артисты лучших театров страны и звезды российской сцены.

Заместитель гендиректора НЦ «Россия» Анастасия Звягина подчеркнула, что центр, учрежденный по распоряжению президента РФ, реализует задачу по сохранению культурного наследия и передаче его будущим поколениям.

«Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль — это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий. В постановке Настенька и ее семья проходят испытания в мире русских сказок, а в конце, конечно же, происходит новогоднее чудо. На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», — сказала она.

Идея спектакля принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко. Сценарий разработан с опорой на исследования фольклориста Владимира Проппа.

Главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская назвала мультижанровость главной особенностью спектакля.

«Спектакль многогранный, разный по темпу и наполнению, что делает его уникальным. Каждый взрослый найдет для себя что-то свое, а каждому ребенку достанется кусочек счастья. Когда все соединяется в единой декорации «Морозко», зрители уходят с хорошим новогодним настроением. Баланс между иммерсивностью, мультимедиа и живым исполнением мы выстраивали по принципу, который сегодня очень популярен», — отметила она.

В центре сюжета лежит история семьи, утратившей традицию новогодних домашних спектаклей из-за погружения в цифровую повседневность.

Премьера прошла в рамках проекта «Новогодняя Россия», включающего выставку «Книга сказок», фестиваль «Зимние волшебники» и мастер-классы. Показы «Морозко» пройдут 28 и 30 декабря, с 6 по 11 января. Заключительный показ состоится 14 января.