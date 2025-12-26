РОСКОНЦЕРТ в 2025 году продолжил интеграцию творческих коллективов исторических регионов

Коллективы исторических регионов являются активными участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана. Свое искусство показали Донбасс Опера, Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна, Донецкий республиканский академический молодежный театр, Горловский молодежный театр «Юность», Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр, Донецкий республиканский академический театр кукол, коллективы Луганской, а также Донецкой филармоний и многие другие.

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «формирование единого культурного пространства нашей страны невозможного без активного участия новых регионов, и мы рады, что благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану все больше жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Новороссии получают доступ к лучшим образцам театрального, музыкального и хореографического искусства, а их театры и творческие коллективы могут демонстрировать своё мастерство по всей России».

Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр стал новым участником Всероссийского гастрольно-концертного плана и выступил в Липецке, Тамбове, Лисках и Волгограде.

«Для Херсонской области участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане – это шанс продемонстрировать богатое культурное наследие региона, показать и познакомить жителей региона с лучшими образцами российского искусства. Участие в этом проекте стало важным шагом в развитии культуры Херсонской области», — отметил Министр культуры Херсонской области Артем Лагойский.

Летом Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» впервые за всю историю современной России побывал в самом западном регионе страны — Калининградской области. Открыл гастроли по региону Ансамбль концертом в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны России перед участниками специальной военной операции. Для них прозвучали вокальные и инструментальные композиции в исполнении солистов коллектива, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Некоторые коллективы исторических регионов в этом году дважды выезжали на гастроли. Горловский театр кукол в марте впервые побывал в Мордовии, Пензенской и Ульяновской областях, а в сентябре-октябре познакомил со своими спектаклями жителей Тывы, Хакасии и Красноярска. Луганский академический театр кукол в марте-апреле совершил гастроли по городам Центральной России, а в сентябре выступил в Мурманске.

Среди рекордов этого года — 13 концертов подряд Концертного оркестра духовых инструментов Донецкой филармонии в рамках тура по Красноярскому краю и Хакасии, а также 17 выступлений Луганского академического театра кукол в 7 городах Московской, Тверской, Тульской и Рязанской областей.

«Всероссийский гастрольно-концертный план – это не абстрактная программа, а конкретные события, которые уже меняют культуру ЛНР, открывая новые горизонты как для зрителей, так и для артистов. Для жителей региона это, прежде всего, доступность высочайшего уровня искусства. Наш зритель, не покидая родного города, смог увидеть то, что раньше было доступно только в столицах. Для наших творческих коллективов это долгожданный выход на общероссийскую арену и профессиональный рывок», — рассказал Министр культуры Луганской Народной Республики Роман Олексин.

В свою очередь, в исторических регионах выступили Малый театр России, Театр имени Евгения Вахтангова, «Мастерская «12» Никиты Михалкова», Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова Республики Башкортостан, ансамбль молодых солистов НАОНИР имени Н.П. Осипова и другие. Юным театралам свое творчество представили Театр РОСТА в Царицыно, Тульский, Рязанский и Омский ТЮЗы, театры кукол из Тюмени, Красноярска, Мурманска, Иркутска.

«Жители республики впервые за долгое время получили возможность вживую, а не через экран, увидеть ведущие театральные постановки из Москвы и Санкт-Петербурга, услышать всемирно известные симфонические оркестры, стать зрителями драматических спектаклей, приобщиться к национальной хореографии регионов России, — отметил Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков. — Это сломало ощущение культурной изоляции и подарило людям то самое чувство полноценной принадлежности к большой, богатой событиями культурной жизни России».

В этом году в марте народный артист России Сергей Гармаш и Камерный оркестр Крымской филармонии выступили с концертами в трех городах Херсонской области, где артист под аккомпанемент струнного квартета зачитал рассказы Константина Паустовского «Телеграмма», Александра Куприна «Гамбринус» и поздравил прекрасную половину с Международным женским днем.

Впервые Государственный академический Малый театр России выступил в Мелитополе и Бердянске и представил свои знаменитый спектакль «Свадьба, свадьба, свадьба!» в постановке заслуженного деятеля искусств России Виталия Иванова.

Государственный Кремлевский оркестр приурочил свои выступления в сентябре в ЛНР и ДНР к знаменательным датам этих регионов — освобождению от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для донецких и луганских слушателей прозвучали самые известные мелодии из балетных шедевров, среди которых — «Русский танец», «Вальс цветов», Па-де-де, Адажио, «Испанский танец», «Танец Феи Драже» и многие другие.

Как отметила Министр культуры Запорожской области Светлана Назина, «благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России жители Запорожской области имеют возможность посетить театральные постановки и концерты выдающихся коллективов. В 2025 году Запорожскую область с гастролями посетили 10 коллективов из разных уголков страны, в том числе из Рязани, Мурманска, Тюмени, Ставропольского края, Омска. Концерты посетило более 6 тысяч человек».

Всего в 2025 году в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализовано 46 гастрольных туров, как в исторических регионах, так и с участием творческих коллективов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.