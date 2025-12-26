Видео о современных видах мошенничества стало самым просматриваемым на Rutube в 2025 году

В 2025 году пользователи Rutube проводили на платформе более 46 минут в день

Пользователи Rutube в 2025 году проводили на платформе в среднем 46,1 минуты в день, а видео посмотрели более 50 млрд раз. Месячная аудитория площадки составила 80,6 млн человек, количество размещенного контента превысило 430 млн роликов, сообщил аналитический центр Rutube.

Глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров отметил, что за год Rutube активно развивался как в технологическом, так и в продуктовом направлении.

«Мы видим, как растет библиотека контента, увеличивается время, которое пользователи проводят на площадке, объем UGC-видео. К нам приходят все новые блогеры, появляются новые каналы. Также мы стараемся делать безопасный контент, ведь зачастую ролики смотрят и дети, очень приятно, что мамы доверяют нам в вопросе контента», — отметил он.

Среди самых популярных мультфильмов Жаров назвал «Котенок Котэ», «Синий трактор» и «Маша и Медведь».

Также в список лидеров среди детских видео вошел ролик «Три кота. Развивающие мультики для малышей — учим цифры и цвета».

Самой просматриваемой трансляцией на Rutube стало видео «Современные виды мошенничества. Основные схемы и методы защиты» на канале «Ваши личные финансы».

На третьем месте по просмотрам — видео «Почему боль в спине может отдавать в другие части тела? Прямой эфир с доктором Бубновским».

В числе востребованных шоу — «Злые языки», «Мама, это не я» и «Преодолеть батю».

Среди UGC-контента наибольшее количество просмотров набрали видео «Учим цвета. Раскрашиваем мороженое» и «Цветные мячи. Детская бутылочка. Развивающие мультфильмы. Учим цвета» на канале «Волшебство ТВ».

Также популярностью пользовались ролики «Сосед построил дом за 4 месяца» на канале «Газоблок34».

Самыми просматриваемыми UGC-каналами стали Double Bubble, «Волшебство ТВ» и «Влад и Ники» (Vlad and Niki).

В разделе телевизионных передач на платформе самой популярной стала «Нереальная политика с Никитой Михалковым». Далее следуют видео «АЗН. Словесность. Мемуары» и «В споре рождается дружба» на канале «Динамо Москва».

Среди телеканалов пользователи чаще всего смотрели эфиры ТНТ, НТВ и Первого канала.