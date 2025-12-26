Морской заяц из Московского зоопарка расскажет в Мах, зачем ему усы

Национальный мессенджер Мах взял опеку над морским зайцем Максом из столичного зоопарка. Решение является частью социальной инициативы мессенджера, направленной на поддержку культурных и общественных институций, а также развитие образовательного и развлекательного контента на платформе, сообщила пресс-служба платформы.

В рамках сотрудничества Московский зоопарк запустил официальный канал Макса в Мах. Он будет вестись от лица морского зайца и знакомить аудиторию с жизнью животного и других обитателей зоопарка.

Публикации будут посвящены смешным историям, наблюдениям за посетителями, философским заметкам, а также познавательным фактам о ластоногих и других животных Московского зоопарка. Например, в канале Макс объяснит, почему его называют морским зайцем и расскажет, зачем ему усы.

«Макс — животное с уникальной историей. Он обрел у нас дом, будучи спасенным из неподходящих условий, и теперь его жизнь — лучшая иллюстрация нашей миссии: спасение, забота, просвещение и, конечно, создание гармоничной среды для всех обитателей зоопарка. То, что мессенджер МАХ помогает нам рассказывать историю Макса и тысяч других животных, — бесценно», — отметила глава Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также Московский зоопарк и мессенджер представили мягкую игрушку, вдохновленную морским зайцем Максом. Получить ее пользователи могут, приняв участие в конкурсе в официальном канале Макса в Мах.