Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Морской заяц из Московского зоопарка расскажет в Мах, зачем ему усы

Мессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса в Московском зоопарке
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Национальный мессенджер Мах взял опеку над морским зайцем Максом из столичного зоопарка. Решение является частью социальной инициативы мессенджера, направленной на поддержку культурных и общественных институций, а также развитие образовательного и развлекательного контента на платформе, сообщила пресс-служба платформы.

В рамках сотрудничества Московский зоопарк запустил официальный канал Макса в Мах. Он будет вестись от лица морского зайца и знакомить аудиторию с жизнью животного и других обитателей зоопарка.

Публикации будут посвящены смешным историям, наблюдениям за посетителями, философским заметкам, а также познавательным фактам о ластоногих и других животных Московского зоопарка. Например, в канале Макс объяснит, почему его называют морским зайцем и расскажет, зачем ему усы.

«Макс — животное с уникальной историей. Он обрел у нас дом, будучи спасенным из неподходящих условий, и теперь его жизнь — лучшая иллюстрация нашей миссии: спасение, забота, просвещение и, конечно, создание гармоничной среды для всех обитателей зоопарка. То, что мессенджер МАХ помогает нам рассказывать историю Макса и тысяч других животных, — бесценно», — отметила глава Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также Московский зоопарк и мессенджер представили мягкую игрушку, вдохновленную морским зайцем Максом. Получить ее пользователи могут, приняв участие в конкурсе в официальном канале Макса в Мах.
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+