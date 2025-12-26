Итоги конкурса AI-иллюстраций для школьников и студентов подвели в России

В конкурсе AI-иллюстраций для создания буктрейлеров «Будущее сегодня: фантастика вместе с AI» приняли участие более 11 тысяч детей в возрасте от 9 до 16 лет из 30 городов России. Мероприятие наглядно продемонстрировало высокий интерес к фантастической литературе и готовность участников осваивать инструменты искусственного интеллекта, отметили организаторы.
Масштабный конкурс был приурочен к 100-летию со дня рождения Аркадия Стругацкого. Организаторами выступили Сбер и издательская группа «Эксмо-АСТ» при поддержке Десятилетия науки и технологий.
Отмечается, что проект объединил литературную фантастику и современные AI-технологии.
В рамках конкурса участников обучали использованию нейросетей для создания сценариев, раскадровок и визуальных образов.
Жюри определило победителей в нескольких возрастных категориях. Среди школьников 9-14 лет лучшим признан Дима Мамаев. В категории 14-17 лет победу одержала Валя Антимонова. Среди студентов 18-24 лет первое место завоевал Дмитрий Савельев.
Отдельный блок конкурса был посвящен наследию братьев Стругацких. В специальной номинации Сбера «Миры братьев Стругацких» победителем стал Александр Рогожин.
Также по выбору жюри в этой номинации лучшей признана работа Мирославы Жуковой, а по итогам народного голосования победил Иван Кисткин. В номинации «Свободное творчество» победу одержал Сергей Антипов.
Лучшие AI-иллюстрации доработаны профессиональными нейрорежиссерами и превращены в динамичные буктрейлеры. Их презентация состоялась в декабре в рамках международной ярмарки Non/fictio№.
Организаторы подчеркнули, что проект позволил молодым авторам получить практический опыт визуализации литературных идей и показал, как современные технологии могут стимулировать творческое самовыражение.