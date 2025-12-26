Российский актер стал новым лицом «МегаФона»

Российский актер Александр Петров стал новым амбассадором «МегаФона», сообщает пресс-служба компании.

Стартовой кампанией Петрова в 2026 году станет манифест «Первые не подведут». В рекламном сюжете отразится позиция «МегаФона»: быть рядом в любой момент, ведь из этих моментов и складывается вся жизнь, а за каждым абонентом стоит конкретный человек и его история.

«Я рад присоединиться к команде «МегаФона». Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе», — рассказал Петров.

Он добавил, что ему нравится говорить искренне на важные темы и видеть живые эмоции людей.

В «МегаФоне» отметили, что разработка новых продуктов и запуск новых услуг станут «ближе к клиенту». Для этого мобильный оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой компания получает обратную связь от клиентов, анализирует полученные данные и реализует запросы абонентов.

«Мы на важном этапе трансформации: МегаФон — не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель — заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.