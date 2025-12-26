На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский актер стал новым лицом «МегаФона»

Александр Петров стал новым амбассадором «МегаФона»
Российский актер Александр Петров стал новым амбассадором «МегаФона», сообщает пресс-служба компании.

Стартовой кампанией Петрова в 2026 году станет манифест «Первые не подведут». В рекламном сюжете отразится позиция «МегаФона»: быть рядом в любой момент, ведь из этих моментов и складывается вся жизнь, а за каждым абонентом стоит конкретный человек и его история.

«Я рад присоединиться к команде «МегаФона». Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе», — рассказал Петров.

Он добавил, что ему нравится говорить искренне на важные темы и видеть живые эмоции людей.

В «МегаФоне» отметили, что разработка новых продуктов и запуск новых услуг станут «ближе к клиенту». Для этого мобильный оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой компания получает обратную связь от клиентов, анализирует полученные данные и реализует запросы абонентов.

«Мы на важном этапе трансформации: МегаФон — не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель — заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

