Подготовку специалистов по ИИ назвали ключевым направлением работы с молодежью

Сбер инвестировал миллиард рублей в подготовку ИИ-специалистов в 2025 году
Сбер

В 2025 году Сбер инвестировал миллиард рублей в подготовку ИИ-специалистов, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что подготовка специалистов по ИИ стала ключевым направлением работы банка с молодежью в уходящем году.

Всего Сбер развивает 28 совместных программ с университетами по ИИ.

Также в Сбере отметили, что за 6 лет «Летняя цифровая школа» подготовила более 8400 преподавателей вузов и колледжей. Всего в 2025 году программу завершили 2 тыс. преподавателей, а в 2026 году планируется, что обучение пройдут 4 тыс. преподавателей.

Совместные образовательные программы Сбера представлены в 28 вузах в 17 городах России. В банке напомнили, что студенты могут попасть на стажировки в Сбер. В 2025 году на стажировку попали 2536 студентов, а 476 студентов и аспирантов получали именные стипендии Сбера.

В Сбере добавили, что компания стала первой, кто поддержал все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников. Также 28 лучших участников олимпиады по информатике, математике и экономике получили офферы на стажировку в Сбере.

