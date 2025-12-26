Размер шрифта
Президент Узбекистана назвал увеличение объемов экспорта приоритетной задачей

Мирзиёев пообещал довести ВВП Узбекистана до $167 млрд к 2026 году
Департамент коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе послания парламенту и народу страны озвучил амбициозные планы по развитию национальной экономики. По его словам, к 2026 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) республики должен достичь $167 млрд, сообщается в послании.

Глава Узбекистана отметил, что прогнозируемый рост экономики в указанный период составит 6,6%. Основным драйвером развития должно стать не просто количественное расширение, а качественное изменение подходов к производству.

Мирзиёев подчеркнул, что ключевыми факторами успеха станут повышение производительности труда, внедрение энергоэффективных технологий и планомерное снижение себестоимости продукции.

Параллельно с ростом ВВП власти планируют масштабную экспансию на внешние рынки. Президент поставил задачу довести объем экспорта к 2026 году до $40 млрд. При этом приоритетом станет уход от сырьевой модели: доля готовой и полуготовой продукции в структуре поставок должна превысить 55% (против нынешних 50%).

Для достижения этих целей экспортная политика страны будет переориентирована на товары с высокой добавленной стоимостью. Мирзиёев отдельно указал на необходимость увеличения «глубины переработки» сырья внутри страны, назвав достижение этих показателей стратегическим приоритетом государственной политики.
 
