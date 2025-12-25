На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка с ножом напала на квартирантку и выбросила из окна ее кошку

В Краснодаре женщина, угрожая ножом, пыталась выселить арендатора из квартиры
true
true
true

Жительница Краснодара пыталась выселить арендатора из квартиры, угрожая ножом и выбросила из окна кошку девушки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в одном из домов на улице 40-летия Победы. По словам квартирантки, она снимала комнату, хозяйка с дочерью проживали в той же квартире. В один из дней пьяная владелица жилья с ножом в руке ворвалась в комнату девушки, выбросила из окна ее кошку и потребовала немедленно съехать.

После этого хозяйка села на подоконник и стала угрожать спрыгнуть вниз, если девушка не покинет квартиру. Испуганная квартирантка вызвала полицию и уже выселилась из квартиры. Сейчас она требует, чтобы ей вернули задаток, который был внесен при заселении.

До этого в Рязанской области мужчина угрожал матери топором из-за квартирного вопроса. Во время ссоры мужчина выгнал мать на улицу, а затем спрятал топор и пытался вести себя спокойно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее арендаторы жили у пенсионерки 23 года и выгнали ее на улицу с кошкой и собакой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами