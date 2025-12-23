На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер и НИУ ВШЭ объявили о старте креативного конкурса

Сбер и НИУ ВШЭ запустили конкурс «Промпт-выходные»
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Сбер и Школа дизайна НИУ ВШЭ объявили о старте креативного конкурса «Промпт-выходные», в рамках которого участники будут создавать проекты с помощью нейросетей, сообщает пресс-служба Сбера.

В конкурсе будут представлены три номинации, среди которых «Промпт-видео», «Промпт-брендинг» и «Промпт-кодинг».

«Мы хотим увидеть, как студенты и молодые специалисты используют ИИ для решения настоящих задач, создания проектов, которые работают», — рассказала управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

Главным условием конкурса будет использование генеративных нейросетей как ключевого инструмента.

Также в конкурсе будет специальная номинация Сбера для тех, кто будет использовать GigaChat.

«Для нас важно не просто освоение нейросетей, а развитие нового типа мышления. Мы рассматриваем ИИ как новый культурный инструмент — наравне с камерой, типографией или программным кодом. Он усиливает конкуренцию, а значит предъявляет профессионалам более высокие требования», — отметил руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков.

Регистрация и прием работ на конкурс продлятся до 26 марта 2026 года.

