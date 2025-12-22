«Газпром нефть» отметила лучших молодых математиков России

«Газпром нефть» наградила 76 лауреатов премии программы «Математическая прогрессия», в их число вошли победители международных олимпиад по математике и программированию в этом году – Максим Туревский и Федор Ушаков, а также другие призеры студенческих состязаний. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Награда вручается c 2015 года за научные достижения и исследования в математике. Инициатива запущена «Газпром нефтью» совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). С предложением о ее реализации выступил обладатель премии Филдса профессор Станислав Смирнов, который стал инициатором создания в СПбГУ нового факультета математики и компьютерных наук.

Сегодня студенты и аспиранты факультета, а также молодые ученые Математической лаборатории им. П.Л. Чебышева получают стипендии и гранты на исследования по программе «Родные города» компании «Газпром нефть».

За 10 лет в рамках «Математической прогрессии» предоставлено уже 1200 стипендий и 40 научных грантов, также факультет математики и компьютерных наук СПбГУ выпустил более 500 бакалавров, магистров и аспирантов. Большинство из них продолжают научную карьеру или работают в ведущих российских компаниях.

«Они развивают нашу фундаментальную науку, ведут прикладные исследования, создавая передовые технологии для ведущих промышленных и технологических компаний России. Именно этого мы и добивались, запуская проект», – отметил начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ Станислав Смирнов добавил, что «Математическая прогрессия» — флагманский проект поддержки талантливой молодежи в России от школьников и студентов до научных коллективов.

«В этом учебном году у нас появились новые курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, в том числе по искусственному интеллекту и наукам о данных. На факультете идет широкий спектр исследований — от фундаментальной математики до ее применения в нейронауках. Совместно с крупными российскими компаниями мы открываем новые карьерные возможности для математиков», — подчеркнул он.

Максим Туревский, стипендиат «Газпром нефти», чемпион мира 2025 года по математике и программированию, в свою очередь, отметил, что на данный момент готовит несколько научных статей по комбинаторике, следующим шагом для него станет обучение в магистратуре.

«Надеюсь и дальше заниматься математикой и программированием. Я считаю, что искусственный интеллект имеет огромные перспективы», — подытожил он.