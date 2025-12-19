На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разработка Сбера вошла в топ международного рейтинга генеративных видеомоделей

Нейросеть Kandinsky заняла первое место среди open-source моделей на LMArena
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть Сбера Kandinsky заняла первое место среди всех open-source решений на международной платформе LMArena. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, сформированного исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что высокие оценки международных AI-экспертов получила модель Kandinsky 5.0 Video. В версии Kandinsky 5.0 Video Pro разработка Сбера стала лидером среди всех открытых моделей в мире. Отмечается, что это позволяет разработчикам свободно использовать ее код, сохраняя принципы open-source.

Эксперты LMArena поставили Kandinsky 5.0 Video Pro в один ряд с флагманскими продуктами ведущих мировых разработчиков. Выше в рейтинге расположились только закрытые модели.

При этом Kandinsky продемонстрировал паритет с Ray 3 от Luma AI и Hailuo 2.3 от MiniMax. В частности, модель Kandinsky 5.0 Video Pro способна генерировать до 10 секунд HD-видео с частотой 24 кадра в секунду.

Работа специалистов Сбера получила высокую оценку и со стороны научного сообщества. Подробный технический отчет о разработке Kandinsky 5.0 был опубликован 19 ноября в рамках международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Документ возглавил рейтинг Daily Papers на платформе Hugging Face, последовательно став самым популярным за день, неделю и месяц.

В рамках AI Journey Сбер также выложил в открытый доступ все модели новой линейки Kandinsky 5.0 — Video Pro, Video Lite, Image Lite и модели для сжатия визуальных данных K-VAE 1.0, используемые для обучения генеративных моделей и признанные лучшими среди открытых аналогов.

