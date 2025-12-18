На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские IT-решения назвали сопоставимыми с зарубежными

В «Рамблере» рассказали о помощи ИИ в проверке фейков в новостях
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Российские IT-решения в ряде сфер уже сопоставимы по качеству с зарубежными и лучше адаптированы к внутреннему рынку. Об этом заявили участники круглого стола «Домыслы, превращающиеся в угрозы. Развенчиваем фейки о цифровом пространстве».

Мероприятие было посвящено разбору мифов и тревог, связанных с цифровой средой: от временных отключений связи в регионах до распространения дезинформации.

Участники также обсудили, как фейки и киберугрозы искажают восприятие цифровой реальности и формируют ложные стереотипы. Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова уделила особое внимание технологическим инструментам, которые портал интегрирует в том числе для верификации новостного контента.

«На главной странице портала «Рамблер» есть ИИ-помощник по новостям – инструмент, который помогает пользователям понять, подтверждается ли информация фактами или это фейк. Им может воспользоваться любой человек, независимо от возраста и уровня критического мышления, просто задав вопрос в свободной форме», — сказала она.

По ее словам, искусственный интеллект работает исключительно на основе верифицированных данных из федеральных СМИ и официальных источников, что обеспечивает достоверность ответов.

«Такой подход – часть нашей ответственности как медиаплатформы в борьбе с фейками и снижении уровня дезинформационной тревожности», — подчеркнула Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами