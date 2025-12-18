Российские IT-решения назвали сопоставимыми с зарубежными

В «Рамблере» рассказали о помощи ИИ в проверке фейков в новостях

Российские IT-решения в ряде сфер уже сопоставимы по качеству с зарубежными и лучше адаптированы к внутреннему рынку. Об этом заявили участники круглого стола «Домыслы, превращающиеся в угрозы. Развенчиваем фейки о цифровом пространстве».

Мероприятие было посвящено разбору мифов и тревог, связанных с цифровой средой: от временных отключений связи в регионах до распространения дезинформации.

Участники также обсудили, как фейки и киберугрозы искажают восприятие цифровой реальности и формируют ложные стереотипы. Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова уделила особое внимание технологическим инструментам, которые портал интегрирует в том числе для верификации новостного контента.

«На главной странице портала «Рамблер» есть ИИ-помощник по новостям – инструмент, который помогает пользователям понять, подтверждается ли информация фактами или это фейк. Им может воспользоваться любой человек, независимо от возраста и уровня критического мышления, просто задав вопрос в свободной форме», — сказала она.

По ее словам, искусственный интеллект работает исключительно на основе верифицированных данных из федеральных СМИ и официальных источников, что обеспечивает достоверность ответов.

«Такой подход – часть нашей ответственности как медиаплатформы в борьбе с фейками и снижении уровня дезинформационной тревожности», — подчеркнула Иванова.