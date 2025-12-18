На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять павильонов ВДНХ стали лауреатами конкурса «Московская реставрация»

Алексей Емельянов: ВДНХ остается одной из главных реставрационных площадок России
vdnh.ru

Сразу пять павильонов ВДНХ стали лауреатами конкурса «Московская реставрация», сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, реставраторы смогли вернуть более 10 тыс. элементов на фасады павильона «Главтабак».

«Обязательно обратим внимание на золоченый шпиль, на эмблему «Главтабака». Специалисты тщательно подошли к историческому облику павильона», — рассказал он.

Еще одним из лауреатов конкурса стал павильон «Республика Карелия».

«Один из четырех, в отделке которого используется деревянный декор», — добавил Емельянов.

Он отметил, что павильон «Химия» также стал лауреатом конкурса.

«Внутри павильона обязательно обратим внимание на тщательность реставрационных работ, на детали архитектуры интерьеров. Я очень рад, что ВДНХ — наша главная выставка — остается одной из главных реставрационных площадок в стране», — заключил Емельянов.

