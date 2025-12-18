Виртуальный Дед Мороз поговорит по телефону с российскими детьми

Т-Банк второй год подряд запустит мобильный номер Деда Мороза, чтобы подарить детям новогоднее настроение и подсказать родителям идеи для подарков, сообщает ТАСС.

Все дети страны могут позвонить Деду Морозу по номеру 8 993 368-01-76 до 15 января 2026 года, стоимость вызова тарифицируется оператором, сама услуга бесплатна. После разговора ребенка с Дедом Морозом взрослым клиентам Т-банка направят в чат приложения суммаризацию звонка.

Также родители владельцев карты «Джуниор» смогут в течение 6 месяцев получить запись разговора ребенка с Дедом Морозом, эта опция появилась в этом году, сообщили в Т-Банке.

В компании также отметили, что в 2025 году телефонный Дед Мороз стал лучше понимать слова ребенка даже в шумной обстановке, быстрее реагировать и отвечать.

«Благодаря внедрению собственной большой языковой модели T-Pro и v2v-движку нового поколения теперь Деда Мороза, как и живого собеседника, можно перебить», — рассказали в Т-Банке.

Голос Деда Мороза создали с помощью собственной технологии распознавания и синтеза речи VoiceKit. Для этого инженеры AI-центра Т-Банка проанализировали с помощью ML-моделей более тысячи реплик из мультфильмов, кино и сериалов, а также записей дикторов, озвучивавших советских и российских Дедов Морозов.

В 2024 году, как рассказали в Т-Банке, на номер Деда Мороза звонили более 70 тыс. раз.