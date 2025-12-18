На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ВДНХ рассказали о способах заботы о состоянии льда на катке

Каток на ВДНХ сможет выдержать потепление до +10 °C
true
true
true
close
mos.ru

Команда специалистов ежедневно трудится, чтобы заботиться о состоянии льда на катке на ВДНХ, сообщает «Комсомольская правда».

На площадке катка за несколько месяцев до его открытия установили айс-маты (полосы из гибких трубок, заполняемые жидким хладоносителем). Также к айс-матам подключили специальные холодильные установки.

Общая площадь катка на ВДНХ превышает 20 тыс. кв. м. Специалисты рассказали, что в среднем каток посещают более 4 тыс. человек ежедневно, а по выходным – до 10 тыс.

Для сохранения льда в хорошем состоянии специалисты восстанавливают лед с 15 до 17 часов, а ночью – с 23 до 11 утра. Также каждый понедельник на катке проходит специальный технический день для глубокой реставрации льда.

Специалисты рассказали, что катки с искусственным льдом устойчивы к перепадам температур и могут выдержать от -25 до +10 °C.

Специалисты восстанавливают лед вручную и с помощью ледозаливочных комбайнов и бортоподрезных машин. Бортоподрезные машины выравнивают высоту льда у бортиков, а ледозаливочный комбайн намораживает слои льда ближе к центру дорожек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами